Due episodi di violenza tra giovanissimi avvenuti a poche ore di distanza hanno riportato l’attenzione su un fenomeno sempre più preoccupante anche in provincia di Pordenone. In entrambi i casi le vittime sono adolescenti che, dopo le aggressioni subite da coetanei, sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso.

Il primo episodio si è verificato nella giornata di mercoledì 11 marzo all’interno di un istituto scolastico. Secondo le prime ricostruzioni, una discussione tra alcuni studenti sarebbe degenerata rapidamente fino a trasformarsi in una rissa. Nel parapiglia sarebbero rimasti coinvolti due ragazzi e un tredicenne, colpito al volto con un pugno da un coetaneo. Il giovane è stato successivamente accompagnato all’ospedale di Pordenone per essere sottoposto ad accertamenti.

La seconda aggressione è avvenuta nel pomeriggio, intorno alle 17, in un contesto completamente diverso. Un adolescente si sarebbe recato sotto l’abitazione di un coetaneo per chiarire una questione sentimentale. Alla porta però si è presentato il fratello minore, di appena 12 anni. Da quel momento la situazione sarebbe degenerata: il ragazzino è stato colpito con pugni e schiaffi.

Le conseguenze dell’aggressione hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi. Il dodicenne, che ha riportato diversi traumi, è stato affidato al personale sanitario che ha prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale per ulteriori controlli.