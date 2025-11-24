Maltempo in Friuli, l’allerta meteo per pioggia della Protezione civile: previsto un nuovo peggioramento nelle prossime ore.

Prosegue anche per il pomeriggio di oggi, lunedì 24, l’allerta meteo per pioggia in buona parte del Friuli Venezia Giulia diramato dalla Protezione civile. Da segnalare come al momento i livelli dei principali corsi d’acqua risultano fortunatamente tutti sotto i livelli di guardia. Ma nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento, con un intensificarsi delle precipitazioni.

Le previsioni per le prossime ore.

Dal pomeriggio precipitazioni da moderate ad abbondanti, probabilmente intense e temporalesche in serata, specie sulle zone orientali (Isontino, Carso e Trieste). In serata e nella notte vento da sud moderato sulla costa. Nella notte e di primo mattino di domani, probabili ancora piogge intense e temporalesche sulle zone orientali (Isontino, Carso e Trieste), più attenuate sulle altre zone. Al mattino vento da sud o sudovest moderato sulla costa. In giornata possibili piogge sparse.