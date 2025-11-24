Gemona accende le luci di Natale, protagonisti i bambini

Il centro storico di Gemona s’illumina di Natale: domenica 30 novembre verrà inaugurato il calendario delle iniziative.

Il centro storico di Gemona s’illumina già di Natale: domenica 30 novembre verrà inaugurato ufficialmente il calendario delle iniziative legate al periodo più magico dell’anno, a cura del Comune e del Comitato Borgate del Centro Storico, con la collaborazione inoltre delle scuole dell’Infanzia del Gemonese e della Pro Glemona.

Il programma dell’evento è dedicato in particolare ai bambini e prevede alle ore 16 l’apertura al pubblico, a palazzo Elti, del Giardino d’Inverno e della mostra Cartoons. Sarà qui presente uno stand con i dolcetti e le bevande proposti dalle Scuole dell’Infanzia del Gemonese. Seguiranno il laboratorio di lanterne natalizie e la gioiosa sfilata dei folletti fino a piazza del Ferro dove verrà acceso il grande albero di Natale. Al termine si svolgerà lo spettacolo dal titolo “Farfalle & lucciole luminose”. Nella piazza verrà allestito dal Comitato Borgate del Centro Storico un ulteriore stand, con bevande calde e castagne.

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro e non oltre il 27 novembre al numero 346.1647192.