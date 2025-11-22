Alluvione a Versa, l’incessante lavoro dei Vigili del Fuoco

Proseguono senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco in Friuli Venezia Giulia, impegnati su due fronti: l’alluvione che ha colpito Versa, nel comune di Romans d’Isonzo, e le forti raffiche di vento che hanno investito Trieste.

La situazione a Versa.

A Versa, si continua a fare i conti con le conseguenze della violenta alluvione verificatasi lunedì scorso. Le squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia, supportate da personale proveniente dal comando di Trieste, sono tuttora al lavoro per liberare strade, mettere in sicurezza abitazioni e ripristinare condizioni di normalità. In campo anche i GOS (Gruppi Operativi Speciali) del Friuli Venezia Giulia, dotati di macchine per il movimento terra, con operatori arrivati dai comandi VV.F. di Trieste e Udine. Le operazioni si concentrano soprattutto nella rimozione di detriti e nella messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate dall’acqua.

Forte vento e alberi caduti a Trieste.

Nel frattempo, a Trieste, il forte vento di bora che da ieri soffia sulla città ha causato diversi danni e disagi. Le quattro squadre del comando provinciale — due della sede centrale e una ciascuna dai distaccamenti di Muggia e Opicina — sono attualmente impegnate in numerosi interventi, supportate da due autoscale. L’obiettivo è rispondere alle chiamate per la messa in sicurezza di alberi caduti o pericolanti e la sistemazione di elementi costruttivi danneggiati dal vento.

Secondo quanto comunicato, i Vigili del Fuoco giuliani hanno già portato a termine 40 interventi tra le ore 20 di ieri, 21 novembre, e le 13 di oggi. Al momento della rilevazione, erano ancora 10 gli interventi in corso o in attesa di essere eseguiti.

La Protezione Civile invita i cittadini a prestare la massima attenzione, evitare zone a rischio e segnalare prontamente eventuali situazioni di pericolo. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza proseguiranno nelle prossime ore, mentre le autorità monitorano l’evolversi delle condizioni meteorologiche e idrogeologiche della regione.