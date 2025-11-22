Operazione Alto Impatto in Friuli: sequestrato hashish a Udine e Tolmezzo

I controlli della polizia in provincia di Udine.

La Polizia di Stato di Udine, nel corso di questa settimana, ha continuato ad intensificare i controlli nelle zone più critiche del centro cittadino udinese e presso Tolmezzo e Cividale del Friuli, predisponendo anche appositi servizi di prevenzione, congiuntamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale e a unità cinofile della Guardia di Finanza.

Nel corso delle operazioni “Alto Impatto” sono state oltre 400 le persone identificate e circa 140 i veicoli controllati, anche grazie alla predisposizione di mirati posti di controllo. Nel corso del servizio sono stati altresì controllati diversi esercizi pubblici dei rispettivi centri cittadini, sia sotto il profilo amministrativo che dell’identificazione degli avventori.

Droga a Udine e Tolmezzo.

In uno di essi, a Tolmezzo, è stato rinvenuto un cittadino italiano gravato dalla misura alternativa dell’affidamento in prova, che è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria essendo stato identificato in compagnia di altri soggetti pregiudicati, in palese violazione delle prescrizioni imposte con la misura.

Nel corso dei controlli ai pendolari e viaggiatori in arrivo e in partenza dall’autostazione di Tolmezzo, la Polizia Locale, con l’ausilio dell’unità cinofila, ha proceduto al sequestro di hashish rinvenuto in possesso di un cittadino italiano, nei confronti del quale si è proceduto alla contestazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.



Anche a Udine nella zona della stazione dei treni, si è proceduto al sequestro di hashish rinvenuto in possesso di una cittadina italiana, un tunisino e un egiziano. Anch’essi sono stati segnalati ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

Gli altri controlli.

Oltre ai citati servizi di ordine e sicurezza pubblica, in questa settimana con i servizi della Squadra Volante e dei Reparti Prevenzione Crimine, sono state controllate circa 950 persone di cui 285 extracomunitari e tramite posti di controllo nelle principali arterie stradali della città ben 374 veicoli, inoltre nel corso del controllo sul territorio ci sono state altresì verifiche in ben 18 pubblici esercizi, noti quali luoghi di aggregazione di soggetti dediti alla commissione di attività illecite. La Polizia di Stato di Udine conferma il costante impegno nel garantire il rispetto della legalità e la tutela dei cittadini.