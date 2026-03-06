Andreis, escursionista scivola sulla neve: soccorso con l’elicottero

Un intervento di soccorso tecnico ha interessato il pomeriggio di oggi l’area montana sopra l’abitato di Andreis. Tra le 15 e le 16.30, la stazione di Maniago del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores, operando in sinergia con i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso regionale. L’allarme è scattato per un escursionista del 1978, residente nel pordenonese, scivolato per alcune decine di metri in un canalone innevato sotto il Bivacco Dall’Asta.

La dinamica dell’incidente sotto il Bivacco Dall’Asta

L’uomo stava scendendo lungo il sentiero quando, a causa della neve, ha messo un piede in fallo perdendo l’equilibrio. Nonostante le escoriazioni e i piccoli traumi riportati nell’impatto, l’infortunato è riuscito a rialzarsi e a risalire autonomamente per qualche metro. Tuttavia, si è ritrovato impossibilitato a riguadagnare il sentiero in sicurezza, rimanendo bloccato nel pendio. Altri escursionisti in zona hanno assistito alla caduta e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Il recupero tecnico con il verricello

Le squadre di terra si sono portate al campo sportivo di Andreis e uno dei soccorritori è stato imbarcato sull’elicottero assieme al tecnico di elisoccorso per aiutare nelle operazioni. Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato sul sentiero più in alto, si è calato da lui e lo ha legato con una corda per poi recuperarlo con il triangolo di evacuazione. Una volta recuperato e visitato dall’equipe medico sanitaria dell’eliambulanza, rimasta al campo base, ha rifiutato l’ospedalizzazione.