Passeur arrestato dai carabinieri di Gorizia.

Il 15 settembre scorso, i carabinieri di Gorizia, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio finalizzate al contrasto del fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina lungo la cosiddetta “rotta balcanica”, hanno intercettato un veicolo sospetto con a bordo sei persone che aveva da poco oltrepassato il confine nazionale.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di identificare il conducente, un 45enne di origine russa, e i cinque passeggeri provenienti dalla Turchia, privi di idonea documentazione per il soggiorno sul territorio nazionale.

Il presunto passeur è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e condotto presso il carcere di Gorizia, mentre i 5 passeggeri sono stati denunciati, in stato di libertà, per ingresso nel territorio nazionale in regime di clandestinità e affidati a una struttura di accoglienza.