Freddo in arrivo, a Pordenone riscaldamenti accesi in anticipo

A Pordenone gli impianti di riscaldamento possono essere accesi a partire da oggi.

Su disposizione del sindaco Alessandro Basso, a Pordenone gli impianti di riscaldamento possono essere accesi anticipatamente rispetto alla normativa in vigore, e quindi dal 2 al 14 ottobre 2025 compresi, per un massimo di 7 (sette) ore giornaliere in due sezioni tra le ore 5.00 e le ore 23.00.

Il Comune di Pordenone è inserito nella zona climatica “E” in cui è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile. Tuttavia la decisione di anticiparne l’accensione è stata assunta poiché le condizioni climatiche previste dal servizio meteorologico prevedono un abbassamento delle temperature minime da oggi e per i prossimi giorni.