Sui sedili posteriori avevano sei targhe rubate e alcuni segnali stradali.

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà due cittadini stranieri per ricettazione; all’interno dell’auto su cui viaggiavano sono state rinvenute sei targhe di cinque diverse autovetture revisionate e assicurate nonché segnali e cartelli stradali.

E’ successo nelle prime ore dello scorso 2 dicembre, quando le pattuglie della Squadra Volante della Questura isontina hanno fermato un’Alfa Romeo Giulietta, con targa slovena, che dalla rotonda di Sant’Andrea procedeva con andatura irregolare verso via III Armata.

Durante il controllo dei due occupanti, entrambi cittadini sloveni di vent’anni, gli operatori hanno notato sui sedili posteriori la presenza, parzialmente nascosta, di placche metalliche e cartellonistica stradale. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire sei targhe automobilistiche di immatricolazione italiana, i cui intestatari risultano risiedere tutti in provincia di Udine, cinque cartelli stradali, due segnalatoristradali con catarifrangenti, ancora con tracce fresche e residui di terra, un paio di guanti con residui terrosi. Addosso ad uno dei due uomini è stato inoltre trovato un taglierino. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. I due uomini sono stati indagati in stato di libertà per ricettazione.

Al conducente ritirata anche la patente.

A carico del conducente del veicolo è stato contestato anche il porto di armi o strumenti atti ad offendere e la violazione delle norme del Codice della Strada poiché si trovava alla guida in stato di alterazione alcolica, con conseguente ritiro della patente di guida rilasciata dalla autorità slovene.

Ad entrambi è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento per la successiva irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.