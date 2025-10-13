“La sua auto è stata usata per una rapina in gioielleria”: truffata una 95enne

La truffa del finto carabiniere ai danni di una 95enne.

Truffa ai danni di una donna di 95 anni di Udine: questa mattina la vittima è stata contattata da un uomo che si è spacciato per un carabiniere, sostenendo che un’auto intestata alla donna fosse stata usata per una rapina in una gioielleria.

Il sedicente militare ha quindi chiesto all’anziana di raccogliere i propri preziosi in casa, per farli visionare a un collega e confrontarli con quelli rubati nella gioielleria. Quando un uomo si è presentato alla sua porta di casa, quindi, la signora gli ha consegnato i suoi gioielli. Il malvivente, ovviamente, si è dileguato. Il danno è ancora in corso di quantificazione.