L’incidente questo pomeriggio a Meduno.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 15 e 30 a Meduno, lungo la strada che conduce a Borgo Del Bianco, poco prima dell’abitato. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, la conducente ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada, finendo in una scarpata per circa 50 metri.

A dare l’allarme è stata una persona che ha visto la vettura finire fuori strada, e che ha chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l’ambulanza proveniente da Sequals e l’elisoccorso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le tre donne ferite: due sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e la terza è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, anche lei in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.