Barca a vela resta incagliata in una secca: in salvo tre persone

La barca si è incagliata in una secca di un canale a Marano Lagunare.

Intervento di soccorso nella notte nella laguna di Marano Lagunare, dove un’imbarcazione a vela di circa otto metri è rimasta incagliata su una secca esterna al canale navigabile. A bordo si trovavano tre persone straniere, poi tratte in salvo dai Vigili del fuoco.

La richiesta di aiuto è arrivata poco prima delle 4.30 alla sala operativa del comando provinciale di Udine. Immediatamente è stata attivata la squadra del distaccamento di Latisana, mentre dalla centrale operativa un operatore ha mantenuto il contatto telefonico con uno dei passeggeri. Non essendo in grado di fornire la posizione esatta del natante, l’uomo è stato guidato a effettuare segnali luminosi, così da consentire ai soccorritori di restringere l’area di ricerca e individuare più rapidamente l’imbarcazione.

Una volta localizzata, la barca a vela è risultata arenata su una secca, in un punto che non rappresentava un pericolo immediato per la navigazione. I Vigili del fuoco hanno raggiunto il natante con l’unità da soccorso, procedendo al trasbordo dei tre occupanti e mettendo successivamente in sicurezza l’imbarcazione, che è stata ancorata in attesa delle operazioni di recupero.

Concluso l’intervento nella laguna di Marano Lagunare, i tre passeggeri sono stati accompagnati al molo di Lignano Sabbiadoro. Uno di loro è stato visitato dal personale sanitario per un trauma ad una gamba e medicato sul posto.