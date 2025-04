Mobilità green in Friuli: 23 nuove colonnine di ricarica elettrica grazie a Poste Italiane

23 nuove colonnine per 46 punti di ricarica.

Il Friuli Venezia Giulia accelera sulla strada della mobilità sostenibile grazie a Poste Italiane, che ha completato l’installazione di 23 colonnine di ricarica per auto elettriche, per un totale di 46 punti di ricarica distribuiti strategicamente sul territorio regionale.

L’iniziativa rientra nel Progetto Polis – Casa dei Servizi Digitali, promosso da Poste per favorire la transizione energetica e rafforzare la coesione economica e territoriale del Paese. Le nuove infrastrutture sono collocate in prossimità di uffici postali, con l’obiettivo di offrire un servizio aggiuntivo ai cittadini e ai turisti, senza alcun onere per le amministrazioni locali.

Nel Pordenonese sono già operative 5 colonnine: due ad Aviano, due a Roveredo in Piano e una a Fanna. In provincia di Udine, la prima colonnina è attiva a Ragogna, mentre altre cinque sono pronte per essere avviate nei prossimi giorni. Anche Gorizia e provincia beneficeranno presto del servizio con sei nuove postazioni in fase di attivazione.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio: Poste Italiane punta a installare entro il 2026 ben 10mila colonnine in tutta Italia, con potenze Quick da 2x22kW e una significativa componente Fast DC da 50kW, contribuendo così a una rete capillare e moderna per la ricarica dei veicoli elettrici.

A oggi, nel Paese sono già disponibili oltre 60mila colonnine di ricarica. Come sottolineato dal gruppo, si tratta di un ulteriore passo concreto nella strategia di sostenibilità ambientale, che comprende anche l’impiego di energie rinnovabili per gli edifici e la progressiva elettrificazione della flotta aziendale.

Il progetto si realizza grazie a protocolli d’intesa con le amministrazioni locali, che possono così offrire un servizio pubblico a costo zero e promuovere una cultura della mobilità elettrica e del rispetto ambientale. Un’azione sinergica che mira a rendere il Friuli Venezia Giulia una regione sempre più sostenibile e proiettata verso il futuro.