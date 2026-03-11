Fiuta la droga sulla felpa: il cane Corina incastra due studenti. Trovate armi nello zaino

Le facce sorprese degli studenti e il fiuto infallibile di Corina che punta dritto a una felpa. Non è stato un martedì mattina qualunque nelle scuole superiori di Codroipo, dove la quotidianità delle lezioni è stata interrotta dall’operazione dei Carabinieri della stazione locale e delle unità cinofile di Torreglia. Un controllo a tappeto che ha portato alla scoperta, negli zaini dei ragazzi, di droga, lame e persino un tirapugni.

L’infallibile fiuto di Corina tra le aule

Il dispositivo di controllo si è avvalso del contributo fondamentale di Corina, un esemplare di pastore tedesco dell’unità cinofila, che ha setacciato i locali interni mentre gli studenti venivano fatti accomodare all’esterno per permettere le ispezioni. Nel primo istituto visitato dai militari, l’attenzione del cane si è subito concentrata sulla felpa indossata da un ragazzo.

L’istinto dell’animale non ha sbagliato: la successiva perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 40 grammi di hashish. Il controllo è stato poi esteso all’abitazione dello studente, dove è spuntato anche un bilancino di precisione.

Non solo droga: l’arsenale nello zaino

Il secondo blitz, effettuato nel plesso scolastico successivo, ha riservato sorprese ancora più inquietanti. Corina ha segnalato al suo conduttore un altro giovane, già noto alle forze dell’ordine. In questo caso, oltre a una piccola quantità di hashish, i militari hanno recuperato un pericoloso kit d’offesa.

Nello zaino del ragazzo erano infatti occultati un tirapugni in metallo, un coltello a serramanico con una lama di ben dieci centimetri e persino un passamontagna. Un ritrovamento che ha fatto scattare immediatamente il sequestro del materiale.

Denunce e sequestri al termine del controllo

L’intera attività si è conclusa con il sequestro di tutto il materiale rinvenuto e dello stupefacente, che verrà ora sottoposto alle analisi di rito. Per i due studenti è scattata inevitabilmente la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione dei Carabinieri di Codroipo rientra in un più ampio piano di prevenzione concordato con le direzioni scolastiche, volto non solo a reprimere l’illegalità ma anche a scoraggiare comportamenti pericolosi che mettono a rischio la serenità della comunità scolastica friulana.