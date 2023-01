Rimane bloccata alla cascata: tratta in salvo in Val Rosandra

Soccorsa una donna in Val Rosandra.

Tra le 12 e le 14 cinque tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino si sono portati in Val Rosandra per soccorrere una donna in difficoltà. La cinquantunenne, di nazionalità russa e residente da tanti anni a Trieste, stava cercando di rientrare dalla sua escursione che al mattino si era svolta lungo la via delle acque in Val Rosandra.

Era partita dal Rifugio Premuda e aveva superato la cascata ma al rientro, a causa delle pioggie che hanno ingrossato il torrente, non riusciva più a riattraversare proprio il tratto in prossimità della cascata, dove sono presenti salti di roccia e così ha chiamato il.Nue112. I tecnici l’hanno raggiunta velocemente e hanno attrezzato delle corde fisse, imbragandola, assicurandola ad una corda e aiutandola ad attraversare. La donna è stata poi riaccompagnata alla sua auto. Al rifugio sono arrivati anche I Vigili del Fuoco.