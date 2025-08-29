Bloccata al rifugio con la febbre alta, soccorsa una donna

Questa mattina, tra le 9 e le 12, la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è intervenuta per soccorrere al rifugio Fratelli De Gasperi, sulle Alpi Carniche. La donna aveva febbre molto alta e non riusciva a scendere lungo il sentiero.

La richiesta di soccorso è partita attraverso la SORES (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria), che ha immediatamente attivato le squadre del Soccorso Alpino. La donna, in evidente stato di difficoltà fisica a causa della febbre molto alta, non era in grado di affrontare in autonomia la discesa lungo il sentiero.

In un primo momento, le condizioni meteo hanno ostacolato il recupero dall’alto: l’elisoccorso regionale non riusciva a trovare un varco tra le fitte nuvole che avvolgevano la zona. Per questo motivo, le squadre di terra si sono preparate all’intervento a piedi e si sono messe in marcia lungo il sentiero per raggiungere la donna.

Fortunatamente, dopo alcuni tentativi, si è aperto un breve spiraglio tra le nubi, permettendo all’elicottero di atterrare e recuperare la donna. Una volta trasportata a valle, è stata affidata ai familiari.