Incidente all’uscita dell’autostrada, un ferito: rampa riaperta

Riaperte le rampe dell’autostrada a Villotta dopo l’incidente di questa mattina.

Sono state riaperte intorno alle ore 11:00 le rampe di uscita e di accesso di Villotta, lungo l’autostrada A28 in direzione Portogruaro, chiuse temporaneamente in seguito a un incidente avvenuto poco dopo le 9 di questa mattina

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un camion e un’auto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi. Il bilancio è di una persona ferita, prontamente soccorsa dai sanitari del 118 giunti con ambulanza ed elisoccorso. Oltre ai soccorritori e alla polizia sul posto anche i vigili del fuoco.