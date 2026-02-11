Perde il controllo dell’auto e si schianta contro l’albero: morto un uomo

L’incidente mortale a Trasaghis.

Tragico incidente nella serata di ieri, martedì 10 febbraio, a Trasaghis: un uomo di sessant’anni ha perso la vita in un violento impatto avvenuto lungo la ex strada provinciale 36, il tratto che collega le frazioni di Braulins e Bordano.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il conducente si trovava alla guida della propria vettura quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo in modo autonomo. L’auto è uscita di strada finendo la sua corsa con un violento impatto contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.