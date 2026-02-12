Il controllo dei carabinieri a Manzano: l’auto era stata rubata la sera prima a Udine.

Un controllo di routine dei Carabinieri ha permesso di recuperare un’auto rubata e di denunciare un giovane per ricettazione. L’episodio si è verificato nella nottata di ieri lungo la Strada Regionale 56, nel territorio comunale di Manzano, durante un servizio mirato alla prevenzione dei furti in abitazione.

I militari del Nucleo Radiomobile di Palmanova hanno notato un veicolo di grossa cilindrata fermo ai margini della carreggiata, con il motore acceso, nei pressi di una concessionaria di autovetture. Una circostanza che ha insospettito la pattuglia, spingendo gli operatori a procedere con un immediato controllo.

Il controllo e la scoperta: il giovane era anche senza patente.

Alla guida dell’auto è stato identificato un giovane residente a Udine, risultato privo di patente di guida perché mai conseguita. Gli accertamenti successivi hanno inoltre rivelato che il veicolo era stato rubato nel capoluogo friulano la sera precedente.

L’autovettura è stata subito restituita al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di ricettazione, oltre alle violazioni previste per la guida senza patente. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dall’Arma per garantire la sicurezza dei cittadini.