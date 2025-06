Il boscaiolo ha tentato di ripararsi dalla caduta di un masso, ma è caduto sullo spuntone di un ramo.

Un boscaiolo è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri durante lavori di taglio nel bosco a quota 1600 metri sotto Malga Tartoi, nel territorio di Forni di Sopra. Sul posto, tra le 14 e le 16.30 la stazione di Forni di Sopra con sei tecnici, assieme ai sanitari dell’ambulanza e all’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore.

L’uomo, un 60enne di nazionalità slovacca, ha riferito ai soccorritori di aver provato a ripararsi dalla caduta di un masso buttandosi dietro ad un tronco e di essere caduto su uno spuntone di ramo procurandosi un forte trauma all’anca e al basso ventre.

La Sores ha attivato subito l’elisoccorso regionale del Friuli Venezia Giulia ma nonostante i tentativi, questo non è riuscito a “bucare” la corte di nuvole per raggiungere Forni di Sopra e così è stato attivato l’altro elicottero dal Veneto che è riuscito a passare senza nubi per il Passo della Mauria.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i soccorritori di stazione e e subito dopo i sanitari dell’ambulanza e l’equipe dell’elicottero. L’uomo è stato stabilizzato, gli è stata eseguita una ecografia sul posto con strumentazione avanzata, è stato adagiato sulla barella, spostato di una decina di metrico l’aiuto dei soccorritori di terra e prelevato con il verricello a bordo per essere condotto a Belluno.