L’alpinista caduto è stato soccorso e trasportato con l’elicottero in ospedale.

Alle 11.30 circa la stazione di Sappada del Soccorso Alpino è stata attivata assieme all’ambulanza e all’elisoccorso di Pieve di Cadore (Suem) dalla Sores dopo la chiamata arrivata da una cordata di alpinisti in parete su Cima Dieci, nel Gruppo del Monte Siera.

In parete si trovavano due alpinisti, uno di Auronzo di Cadore di 28 anni e uno di Maniago del 1982 che affrontavano una via alpinistica di una certa difficoltà, la Via del Vino,itinerario aperto da Gildo Zanderigo e Riccardo Del Fabbro. Il 28enne è caduto, mentre arrampicava alla quarta lunghezza di corda. Cadendo, ha strappato via dalla parete quattro delle protezioni che aveva messo sotto di sé (tutti friends, strutture metalliche a camme che si incastrano nelle fessure), per poi fermarsi, trattenuto dalla sosta e dal compagno di cordata, dopo circa 25-30 metri di “volo”.

I soccorsi.

I soccorritori della stazione di Sappada, sette tecnici, si sono tutti preparati con l’imbracatura per potere eventualmente essere di supporto alle operazioni in parete, dal momento che la caduta è avvenuta sotto un tratto strapiombante dove non era certo che l’elicottero riuscisse arrivare con il verricello: cinque di loro erano pronti alla partenza della seggiovia del Monte Siera, due si sono portati con il quad all’arrivo della seggiovia. L’elicottero ha eseguito una verricellata di una settantina di metri per recuperare il ferito. Con una seconda verricellata è stato recuperato anche l’altro alpinista che poi è stato riaccompagnato alla base della parete con la jeep dei soccorritori per poter prendere lo zaino e le chiavi dell’automobile lasciati alla base della via. L’alpinista ferito si è procurato la frattura di tibia e perone ed è stato trasportato in un ospedale del Veneto.