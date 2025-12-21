Cade dal trattore e resta con la gamba schiacciata: 61enne in ospedale

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso.

Un uomo di 61 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di sabato 20 dicembre in seguito ad una caduta del trattore in un’azienda agricola in località Novacco, nel comune di Aiello del Friuli.



L’uomo, stava operando all’interno dell’azienda agricola quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto dal mezzo agricolo riportando lo schiacciamento della gamba destra.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Palmanova: le sue condizioni non sono comunque gravi.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Palmanova, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.