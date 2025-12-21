L’incidente allo svincolo di Sacile Ovest.

Incidente poco dopo mezzogiorno allo svincolo autostradale di Sacile Ovest, dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, al loro arrivo tutte e tre le persone coinvolte erano già uscite autonomamente dai veicoli. I Vigili del fuoco del distaccamento di Sacile hanno subito prestato le prime cure in attesa dell’arrivo del personale sanitario, giunto sul posto con un’ambulanza. Uno dei feriti ha riportato lesioni che hanno reso necessario il trasporto al pronto soccorso per accertamenti.

Oltre alle operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l’area dell’incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione stradale. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.