Grado riapre la piscina termale e dà il via alla winter season

Grado continua il suo percorso di destagionalizzazione e rilancio turistico puntando su benessere ed eventi, anche nei mesi invernali. GIT – Grado Impianti Turistici annuncia la riapertura della piscina termale, già operativa da qualche giorno, e l’avvio della Winter Season, in programma fino al 6 gennaio sulla spiaggia di Grado.

“La riapertura della piscina termale rappresenta un momento atteso non solo per GIT, ma anche per l’intera città. – dichiara Roberto Marin, presidente di GIT – La piscina è da sempre un luogo di riferimento per il benessere e la socialità e vederla tornare operativa significa restituire alla comunità uno spazio di salute, movimento e incontro durante tutto l’anno. Questa riapertura rappresenta un segnale importante perché testimonia l’impegno nel garantire continuità e qualità ai nostri servizi anche nei mesi invernali, qualificando Grado, non più solo come una meta stagionale, ma come una destinazione viva e accogliente in ogni stagione”.

Il ripristino della piscina termale si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica di Grado. Questo progetto trova un naturale completamento nella Winter Season, un’idea nuova di vivere il mare d’inverno con la magia del Natale che trasformerà la spiaggia di Grado in un bosco di abeti illuminati.



“La Winter Season e la riapertura della piscina termale sono due iniziative complementari che confermano l’impegno di GIT nel garantire continuità e qualità nei servizi durante tutto l’anno, contribuendo a rendere Grado una destinazione viva e accogliente in ogni stagione”, conclude Marin.

Le piscine termali.

La caratteristica che rende uniche le piscine di GIT è l’acqua marina riscaldata, capace di combinare i benefici naturali dell’acqua di mare con le proprietà terapeutiche dell’acqua calda. La vasca più grande, di circa 25 metri, ha una temperatura di 31° e profondità variabile, con un lato più basso dedicato al relax e uno più profondo per il nuoto. La seconda vasca, leggermente più piccola, ha una temperatura di 32° ed è dotata di un sistema coordinato di idromassaggio, che la rende ideale sia per chi desidera rilassarsi, sia per chi fa kinesiterapia.

Oltre al nuoto libero, la struttura propone una vasta gamma di attività come corsi di acquagym, programmi per donne in gravidanza, percorsi di acquaticità per bambini e adulti, oltre a trattamenti pensati per coppie in attesa.

La Winter Season.

La Winter Season di GIT- Grado Impianti Turistici animerà ogni giorno dalle 11:00 al tramonto l’arenile antistante al Bar Numero Uno di viale Regina Elena. L’ingresso sarà gratuito e il pubblico potrà godere di allestimenti a tema, attività dedicate ai bambini e diversi spazi pensati per il relax, tra cui una sauna a legna da 8-10 persone, due vasche idromassaggio, una riscaldata e una fredda, e dei lettini con coperte per godersi l’atmosfera del mare d’inverno al riparo dal freddo.

Per le proposte gastronomiche, oltre al menù speciale della stagione invernale, si potranno gustare anche carni e pesce cotti sullo spolert, il caratteristico grill friulano.

Il calendario

Lunedì 22 dicembre sarà protagonista la fonduta di carne o formaggio; martedì 23 dicembre verrà servita la costata cotta sullo spolert; mentre mercoledì 24 dicembre il pubblico potrà gustare ostriche, fasolari e bollicine per un classico aperitivo della Vigilia a base di pesce.

Dopo la chiusura del 25 dicembre, il villaggio tornerà ad animarsi venerdì 26 con il live del duo The Pellizzaris.

Il 27 dicembre sarà la volta di “Aperitivo Z”, con DJ set e sax live; per l’intero fine settimana dal 27 al 29 dicembre sarà inoltre presente una mongolfiera che permetterà ai visitatori di salire a quota 20 metri sopra la spiaggia, la prenotazione non è richiesta, basterà presentarsi nei giorni dell’evento.

A seguire, martedì 30 dicembre, la musica di Paolino Dida accompagnerà l’avvicinarsi del nuovo anno. Il 1° gennaio sarà dedicato al brindisi augurale, alle letture gratuite dei tarocchi con Lara.

Il programma proseguirà con numerose attività dedicate ai bambini: venerdì 2 gennaio andrà in scena dalle ore 15:00 il teatro dei burattini con momenti di animazione in collaborazione con Super Mega Show; domenica 4 gennaio sarà la volta di uno spettacolo di magia arricchito da palloncini e dalla presenza di un dragone luminoso in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno di Melyanimazione; mentre martedì 6 gennaio i più piccoli potranno partecipare a una divertente caccia al tesoro organizzata dall’Associazione Radise de Mar, baby dance e palloncini modellabili in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno di Melyanimazione. Non mancheranno altri momenti musicali, come il DJ set di Julio Montana previsto per sabato 3 gennaio.