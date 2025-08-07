L’escursionista è caduta in discesa dal Monte Sernio.

Una donna del 1961, residente nel Friuli collinare, è rimasta ferita dopo essere caduta lungo la dorsale meridionale del Monte Sernio, a una quota compresa tra i 1700 e i 1800 metri. L’escursionista si trovava con altri tre compagni di gita quando, poco prima delle 14, è scivolata finendo in un canale stretto e difficile da raggiungere, procurandosi diversi traumi.

I compagni hanno attivato i soccorsi attraverso l’app Georesq del Soccorso Alpino, riuscendo a lanciare l’allarme nonostante l’assenza di copertura telefonica. Immediato l’intervento della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dell’elisoccorso regionale e di un’ambulanza.

Il tecnico di elisoccorso è stato sbarcato in prossimità dell’incidente insieme all’equipe medica. Per completare le operazioni è stato necessario l’invio di un secondo tecnico, vista la complessità del terreno. Dopo le operazioni di stabilizzazione e imbarellamento, la donna è stata trasportata al campo base di Moggio Udinese e successivamente all’ospedale di Udine, sempre in elicottero. Le operazioni di salvataggio si sono concluse poco prima delle 17.