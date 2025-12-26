Cade sulla pista di ghiaccio, bimbo di sei anni ferito alla mano dalla lama di un pattino

Il piccolo è scivolato mentre pattinava ed è stato colpito accidentalmente alla mano dalla lama di un pattino.

Brutta caduta ieri pomeriggio sulla pista di ghiaccio di Pordenone, allestita in piazza XX Settembre. Un bambino di sei anni è rimasto ferito a una mano in seguito a una caduta mentre stava pattinando.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il piccolo sarebbe scivolato perdendo l’equilibrio e finendo a terra. Nel trambusto che ne è seguito, un’altra persona presente sulla pista gli avrebbe accidentalmente pestato la mano con la lama del pattino, provocandogli una grave lesione.

Immediata la richiesta di soccorso al Numero unico di emergenza 112. La centrale operativa Sores di Palmanova ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente in piazza. Il piccolo è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone.