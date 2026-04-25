Cade in bici, giovane soccorso lungo un sentiero: portato in ospedale

Brutta caduta in bici nella tarda mattinata di oggi, 25 aprile, a San Dorligo della Valle, dove un giovane ciclista è rimasto ferito lungo un percorso sterrato. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando il ragazzo, in sella alla propria bicicletta, è caduto mentre percorreva il “sentiero delle Jazere” in direzione della pista ciclabile di Draga Sant’Elia. Nella caduta ha riportato un infortunio alla spalla che gli ha impedito di proseguire autonomamente.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Trieste con la squadra del distaccamento di Muggia e il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), supportati dai volontari del CNSAS. Presente anche un medico che ha effettuato una prima valutazione delle condizioni del giovane.

Dopo gli accertamenti sanitari, i soccorritori hanno deciso di non utilizzare la barella, optando invece per accompagnare il ciclista a piedi lungo il sentiero, sostenendolo fino a raggiungere la pista ciclabile. Qui ad attenderlo c’era il personale sanitario con un’ambulanza. Il giovane è stato quindi preso in carico dai sanitari e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi.