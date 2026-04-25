Grado pronta all’estate: il primo assaggio di stagione già nel weekend, inaugurazione ufficiale il 1° maggio

Grado si prepara ad accogliere residenti, ospiti e turisti con l’avvio della stagione balneare. In attesa della definizione completa del calendario estivo, il litorale dell’Isola del Sole presenta un primo assaggio delle iniziative e delle attività già confermate per il 2026, offrendo fin da subito il segnale di una località dinamica, attenta al benessere e capace di rinnovare costantemente la propria proposta turistica.

In attesa dell’apertura ufficiale della stagione balneare, fissata come da tradizione al 1° maggio, i turisti si stanno godendo un primo assaggio già in questo weekend, segnale dell’arrivo della bella stagione e della voglia di mare che torna a farsi sentire sull’isola.

L’inaugurazione ufficiale il primo maggio.

A sancire simbolicamente l’inizio dell’estate gradese sarà, giovedì 1° maggio, la tradizionale cerimonia inaugurale all’ingresso principale della spiaggia. L’appuntamento prenderà il via alle 12.30 con la sfilata della Banda Civica di Grado, cui seguiranno i saluti delle autorità, la benedizione, l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale.

Dal 25 aprile partiranno inoltre i collegamenti via mare, sempre più centrali nel sistema della mobilità turistica e locale. Le linee marittime torneranno a unire costa e lagune offrendo un’alternativa concreta all’auto e trasformando le imbarcazioni in una parte integrante del trasporto pubblico locale. Prevista la linea diretta Trieste–Grado–Lignano Sabbiadoro (25/04/2026 – 04/10/2026), che consente di raggiungere le località in circa un’ora in meno rispetto al passato, e al collegamento Aquileia–Grado (31/05/2026 – 20/09/2026). Un servizio che negli ultimi anni si è dimostrato particolarmente apprezzato non solo dai visitatori, ma anche dai residenti.

Sport, famiglie e intrattenimento: le prime attività confermate

Sulla Spiaggia GIT prende forma un programma ricco di servizi e attività pensato per coinvolgere tutte le età. Per i più piccoli è confermata l’animazione estiva quotidiana presso la Ludoteca dell’ingresso principale, a cui si aggiungeranno nei mesi di luglio e agosto iniziative dedicate nella Baby Beach e al Parco Acquatico.



Ampia anche l’offerta sportiva, con i campi da padel aperti ogni giorno dalle 8.30 alle 22, oltre a tennis, kitesurf, beach volley, sand basket, mini beach soccer e un’area boulder dedicata a bambini e adolescenti. Non mancheranno momenti dedicati al benessere, come le sessioni di yoga in programma ogni mercoledì mattina tra il molo e i giardini. Durante l’estate, infine, il Parco Acquatico si animerà anche nelle ore serali con appuntamenti speciali.



In Costa Azzurra allo stabilimento Tivoli trovano spazio le attività outdoor e nautiche con yoga, SUP, kayak, windsurf, kitesurf, wingfoil, sport camp e in programma due uscite serali di SUP Night. A partire dal 29 giugno prenderanno inoltre il via anche i centri estivi dedicati ai più giovani.



Al Piper Beach torna anche quest’estate la magia de La Signora delle Fiabe, con appuntamenti dedicati ai più piccoli tra racconti animati, teatro e momenti di gioco sulla spiaggia. Un’iniziativa pensata per coinvolgere bambini e famiglie in un’esperienza di svago, fantasia e condivisione.



Alla Bora Bora Beach la spiaggia sarà aperta dal 1° maggio, mentre il chiosco è già operativo nei weekend e potrebbe anticipare dal 25 aprile con il bel tempo. Confermata l’animazione per bambini tutte le domeniche di giugno e nei sabati di luglio e agosto, oltre agli aperitivi musicali del sabato da metà giugno.



Nell’area di Grado Pineta, Pineta Beach propone chiosco con cucina aperto tutti i giorni, tavolo da ping pong e campi da beach volley e beach tennis. Costa del Sol conferma invece il tradizionale Carnevale di Ferragosto e sta lavorando a un nuovo servizio di book-crossing in spiaggia.

Benessere e natura: le novità 2026

Tra le novità più interessanti dell’estate spicca la Camminata Metabolica al tramonto sul mare, un’esperienza guidata che unisce movimento, esercizi posturali, respirazione e contatto con la natura in un contesto suggestivo come la spiaggia al calar del sole. L’attività prevede l’utilizzo di cuffie wireless e strumenti dedicati per un’esperienza immersiva di benessere.



Spazio anche al Forest Bathing, percorso di immersione nella natura pensato per rallentare, rigenerarsi e ritrovare equilibrio attraverso il contatto con l’ambiente naturale della laguna e delle pinete gradese.