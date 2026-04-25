A Mereto di Tomba inaugurato il Giardino dedicato ai nati nel 2025.
Una cerimonia all’insegna della memoria collettiva, della speranza e del senso di comunità si è svolta oggi a Mereto di Tomba, dove l’amministrazione comunale ha inaugurato ufficialmente il Giardino dedicato ai nati nel 2025.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Terra e per la Festa della Liberazione, offrendo un momento simbolico di incontro tra generazioni, istituzioni e valori fondanti della Repubblica.
La cerimonia di inaugurazione.
Presente all’evento il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Un bellissimo momento di condivisione e un’occasione per portare il saluto a questa splendida rappresentanza di giovanissimi e alle loro famiglie. Una festa che testimonia cosa significhi essere comunità”.
Bordin ha poi evidenziato il significato di questa giornata anche come segnale concreto contro la denatalità: “È la dimostrazione dell’attenzione dell’amministrazione verso il futuro delle nuove generazioni“, ricordando le politiche regionali a sostegno della famiglia, che “va rimessa al centro”.
Nel suo intervento, il presidente del Consiglio regionale ha inoltre richiamato il valore storico del 25 aprile: “Una delle pagine più importanti della nostra storia nazionale, punto di partenza di un percorso condiviso che ha portato alla nascita della democrazia. Il frutto più prezioso di quella stagione è la Costituzione, fondamento dei valori che ancora oggi guidano la nostra convivenza civile”.
Il sindaco Sandro Burlone ha espresso il proprio ringraziamento “ai tanti intervenuti e ai volontari, a partire dagli Alpini e dalla Pro loco di Pantianicco”, sottolineando come l’iniziativa rappresenti “un impegno concreto verso le nuove generazioni, di cui siamo orgogliosi”.
La cerimonia è stata accompagnata dalle esibizioni dei bambini delle scuole primarie di Blessano, Basiliano, Pantianicco e Dignano, coinvolti nel progetto dell’associazione Armonia Plastic Band. Tra i presenti anche il vicesindaco di Mereto di Tomba Mattia Mestroni, il sindaco di Basiliano Marco Olivo e il dirigente dell’Istituto comprensivo Basiliano-Sedegliano, Marco Bardelli.