A Mereto di Tomba inaugurato il Giardino dedicato ai nati nel 2025.

Una cerimonia all’insegna della memoria collettiva, della speranza e del senso di comunità si è svolta oggi a Mereto di Tomba, dove l’amministrazione comunale ha inaugurato ufficialmente il Giardino dedicato ai nati nel 2025.



L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Terra e per la Festa della Liberazione, offrendo un momento simbolico di incontro tra generazioni, istituzioni e valori fondanti della Repubblica.

La cerimonia di inaugurazione.

Il presidente Mauro Bordin con il sindaco di Mereto di Tomba, Sandro Burlone, al taglio del nastro inaugurale del Giardino dedicato ai nati nel 2025

Presente all’evento il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Un bellissimo momento di condivisione e un’occasione per portare il saluto a questa splendida rappresentanza di giovanissimi e alle loro famiglie. Una festa che testimonia cosa significhi essere comunità”.

Bordin ha poi evidenziato il significato di questa giornata anche come segnale concreto contro la denatalità: “È la dimostrazione dell’attenzione dell’amministrazione verso il futuro delle nuove generazioni“, ricordando le politiche regionali a sostegno della famiglia, che “va rimessa al centro”.

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio regionale ha inoltre richiamato il valore storico del 25 aprile: “Una delle pagine più importanti della nostra storia nazionale, punto di partenza di un percorso condiviso che ha portato alla nascita della democrazia. Il frutto più prezioso di quella stagione è la Costituzione, fondamento dei valori che ancora oggi guidano la nostra convivenza civile”.

Il sindaco Sandro Burlone ha espresso il proprio ringraziamento “ai tanti intervenuti e ai volontari, a partire dagli Alpini e dalla Pro loco di Pantianicco”, sottolineando come l’iniziativa rappresenti “un impegno concreto verso le nuove generazioni, di cui siamo orgogliosi”.

La cerimonia è stata accompagnata dalle esibizioni dei bambini delle scuole primarie di Blessano, Basiliano, Pantianicco e Dignano, coinvolti nel progetto dell’associazione Armonia Plastic Band. Tra i presenti anche il vicesindaco di Mereto di Tomba Mattia Mestroni, il sindaco di Basiliano Marco Olivo e il dirigente dell’Istituto comprensivo Basiliano-Sedegliano, Marco Bardelli.