Incidente fra tre auto all’incrocio per Montereale Valcellina: due i feriti trasportati all’ospedale dai mezzi di soccorso intervenuti.

I vigili del fuoco del distaccamento di Maniago sono intervenuti questa mattina alle ore 8 circa sulla strada “NSA 30” all’altezza dell’incrocio per Montereale Valcellina per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture, una delle quali ha terminato la sua corsa rovesciandosi fuori dalla sede stradale. Gli occupanti di tutti i mezzi, all’arrivo dei soccorritori, erano già usciti autonomamente dai propri veicoli.

I vigili del fuoco hanno quindi collaborato con il personale sanitario presente per prestare le prime cure alle due persone rimaste ferite nell’impatto, entrambe ospedalizzate per le cure del caso, e nel contempo hanno provveduto a garantire la sicurezza dello scenario.

Il tratto stradale interessato dal sinistro, le cui cause sono al vaglio delle autorità competenti intervenute, è rimasto chiuso per tutto il tempo necessario al soccorso e alla rimozione degli autoveicoli. Sul posto, oltre al personale sanitario intervenuto con ambulanza e automedica, la polizia locale di Montereale Valcellina e di Maniago.