Emergenza gelo a Udine, il Comune apre nuovi posti letto: “Nessuno resti solo al freddo”

Con il termometro che scende sotto lo zero e previsioni meteo che annunciano freddo intenso almeno fino a martedì, il Comune di Udine corre ai ripari: l’amministrazione ha deciso di attivare misure straordinarie per rafforzare l’accoglienza dei senza dimora, mettendo a disposizione ulteriori posti letto emergenziali.

Attualmente, i due dormitori gestiti dal Servizio socio-assistenziale dell’Ambito territoriale e dal Comune – il Fogolâr di via Pracchiuso e il dormitorio della Croce Rossa in via Pastrengo – offrono complessivamente 55 posti letto, spesso tutti occupati nelle notti più rigide. Per far fronte a questa situazione, l’Amministrazione comunale ha reso disponibili sei posti letto aggiuntivi, in via del tutto emergenziale, negli spazi gestiti dalla Protezione Civile in piazzale Unità d’Italia.

La struttura straordinaria sarà aperta per tre notti, con possibilità di proroga per ulteriori tre giorni in base all’evoluzione delle condizioni climatiche e all’utilizzo effettivo. Le persone accolte potranno usufruire, solo durante le ore notturne, di uno spazio riscaldato e dei servizi igienici. Le unità di strada, che in questi giorni hanno intensificato le uscite sul territorio, potranno contare su questi sei posti extra qualora emergessero criticità nell’accoglienza.

“L’attenzione verso le persone più fragili – dichiara l’assessore all’Equità sociale, Stefano Gasparin – è una priorità costante per questa Amministrazione. Negli ultimi anni abbiamo già rafforzato in modo significativo il sistema di accoglienza invernale, portando i posti letto disponibili da 23 a 55. Con l’attivazione di questi ulteriori spazi emergenziali vogliamo dare una risposta concreta alle notti più fredde, affinché nessuno sia lasciato solo di fronte a temperature sotto lo zero“.

A sottolineare il carattere straordinario dell’intervento è anche l’assessore alla Protezione Civile Andrea Zini: “Ringrazio sinceramente i volontari della Protezione Civile per la grande disponibilità dimostrata. Grazie al loro impegno sarà possibile aprire in via eccezionale e temporanea questa sala per i prossimi tre giorni, offrendo un riparo sicuro e dignitoso alle persone senza dimora in un momento di particolare difficoltà”.

Il Comune continuerà a monitorare l’andamento delle temperature e le esigenze di accoglienza, valutando eventuali ulteriori estensioni delle misure attivate per garantire la massima tutela delle persone più vulnerabili durante l’emergenza freddo.