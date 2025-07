Precipita con il parapendio sul Monte Valinis: grave un 74enne

Caduta col parapendio dal monte Valinis per un tedesco di 74 anni.

Un pilota di 74 anni, di nazionalità tedesca, è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta con il parapendio avvenuta ieri, martedì 29 luglio a Meduno, sul Monte Valinis. L’allarme è stato ricevuto dalla stazione di Maniago del Soccorso Alpino tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

Dalle prime informazioni, l’uomo è precipitato riportando numerosi traumi a causa dell’impatto. L’intervento di soccorso è stato effettuato dai tecnici del Soccorso Alpino assieme all’equipaggio dell’elisoccorso regionale, su indicazione della Sores.

La zona in cui si trovava il ferito era particolarmente impervia e ha richiesto l’utilizzo di corde e altri ausili per raggiungerlo, stabilizzarlo e sistemarlo in barella. L’intera operazione è stata condotta con manovre di sicurezza complesse, a causa dello spazio limitato disponibile.

Medico e infermiere si sono spostati con l’elicottero direttamente sul luogo dell’incidente, ma è stato necessario anche il supporto di un secondo soccorritore, prelevato dal campo base, per affiancare il tecnico di elisoccorso nelle operazioni. Una volta stabilizzato e immobilizzato, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Udine. L’elicottero ha effettuato tre rotazioni: prima per l’infermiere, poi per il medico con la barella, infine per i due tecnici. L’intervento si è svolto tra le 19 e le 21.