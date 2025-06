Camion in fiamme, l’incendio si propaga anche al vicino ristorante

Grosso incendio a Cesarolo: le fiamme sono partite da un camion e si sono propagate al vicino ristorante. Vigili del fuoco al lavoro.

Un grosso incendio nella mattinata di oggi, lunedì 23 giugno, è scoppiato a Cesarolo, frazione di San Michele al Tagliamento: le fiamme si sono propagate da un camion in sosta, carico di materiale edile, ma in brevissimo tempo hanno raggiunto il ristorante adiacente, “La vecchia fattoria”, danneggiandolo seriamente.

L’allarme è scattato intorno alle 8.30, in via Falcomer. Sul luogo dell’incendio sono intervenute numerose squadre di pompieri da Mestre, Portogruaro, San Donà, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Pordenone, un’autobotte e autoscala anche da Udine. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.