L’Associazione Maratonina Udinese rinnova le cariche sociali

Rinnovate le cariche sociali dell’Associazione Maratonina Udinese: Paolo Bordon confermato alla guida del sodalizio fino al 2029.

L’Associazione Maratonina Udinese ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali, confermando l’intero direttivo uscente fino al 2029. Resta dunque alla guida del sodalizio Paolo Bordon, che continuerà ad essere affiancato – nel ruolo di vicepresidente – dal campione Venanzio Ortis; il compito di segretaria sarà rivestito da Sara Fantini, che verrà coadiuvata da Sofia Moreno, quello di direttore tecnico sportivo da Manuel Burello.

Resta responsabile dei top runners Renato Bonin, mentre tesoriere sarà Massimiliano Marzin. Confermati pure i soci fondatori Renato Bonin, Giuseppe Andriella, Roberto Omenetti e Gianni Verona, che fin dalla prima edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine, nel 2000, si sono occupati dell’organizzazione di tutti gli eventi. Il direttivo dell’Amu, forte di 25 anni di storia, conferma dunque la propria solidità e la propria mission, con l’obiettivo di far crescere sempre più uno dei grandi eventi della Regione Friuli Venezia Giulia.

In moto la macchina organizzativa.

Nel frattempo la macchina organizzativa della 25^ edizione della gara, in calendario per il 21 settembre, è ormai in piena attività: in questi giorni lo staff dell’Amu è in attesa del via libera della Polizia locale di Udine al nuovo itinerario della mezza, che si strutturerà in un doppio giro da 10 chilometri. La presenza di alcuni cantieri in città impone una serie di considerazioni sulla praticabilità del tracciato, che ha già riscosso l’apprezzamento del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi e dell’assessore allo sport Chiara Dazzan: i tempi stringono, ma la polizia locale è al lavoro per valutare l’impatto della corsa sulla viabilità (che comporta uno stop alla circolazione di 2 ore e 45 minuti) e le modalità di gestione dei varchi in entrata e in uscita. Una volta ricevuto il via libera, il tragitto dovrà essere ufficialmente certificato dall’Aims, l’Association of International Marathons and Distance Races.