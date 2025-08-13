Il capriolo è stato soccorso e liberato.

Un capriolo incastrato in una recinzione è stato soccorso e liberato dai Vigili del Fuoco di Pordenone nella prima mattinata di oggi, mercoledì 13 agosto. L’intervento è avvenuto intorno alle 7:30 in Via Pedemontana Centrale, ad Aviano, dove alcuni passanti hanno notato l’animale in difficoltà e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

L’animale selvatico, probabilmente spaventato e disorientato, aveva tentato di attraversare un’inferriata finendo con le zampe anteriori da un lato e quelle posteriori dall’altro, rimanendo così bloccato e impossibilitato a muoversi. Fortunatamente, alcuni passanti si sono accorti della sua presenza e hanno allertato tempestivamente i soccorsi.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno operato con professionalità e delicatezza, utilizzando un divaricatore per allargare i ferri della recinzione nel punto in cui il capriolo era rimasto incastrato. Dopo un rapido controllo, il capriolo, apparso in buona salute e senza segni evidenti di traumi, è stato lasciato libero e si è immediatamente allontanato, tornando a correre nei campi circostanti.