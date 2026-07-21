Alcol al volante a Lignano: cinque patenti ritirate dai Carabinieri

Proseguono i controlli dei Carabinieri a Lignano Sabbiadoro per garantire la sicurezza durante la stagione turistica e prevenire i reati, con particolare attenzione ai comportamenti pericolosi sulle strade e alla tutela dei numerosi visitatori che in questo periodo stanno raggiungendo la località balneare.

I servizi, predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Latisana e coordinati dalla Centrale Operativa, hanno portato a cinque denunce per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Cinque automobilisti positivi all’etilometro

I controlli sul rispetto delle norme del Codice della strada, effettuati anche con l‘utilizzo dell’etilometro, hanno permesso di individuare cinque persone risultate positive al test. Si tratta di automobilisti residenti in Friuli Venezia Giulia, con età compresa tra i 21 e i 72 anni, che sono stati denunciati in stato di libertà per guida sotto l’effetto dell’alcol.

Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente, che sarà ora sottoposta al provvedimento di sospensione. In uno dei casi accertati è stato disposto anche il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Arrestato un uomo evaso dai domiciliari

Nel corso della stessa attività di controllo del territorio, i Carabinieri hanno inoltre arrestato un uomo residente a Lignano con l’accusa di evasione. La persona, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stata infatti identificata a bordo di un’autovettura lontano dalla propria abitazione, violando così gli obblighi imposti dal provvedimento.