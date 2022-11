Trovato in auto con della cocaina e un bilancino: arrestato a Udine

Il 25enne è stato trovato a Udine con della cocaina.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine, nella serata del 24 novembre hanno bloccato a Udine a bordo della vettura, guidata da un amico 55enne di Dignano, un cittadino pakistano 25enne che è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e di circa 15 grammi di cocaina preconfezionati in dosi e in soluzioni pronte allo smercio al dettaglio.

Il giovane è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica di Udine, ristretto presso la locale Casa Circondariale, mentre l’amico che lo stava accompagnando con la propria autovettura, che è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish, è stato segnalato alla Prefettura di Udine quale assuntore di sostanze stupefacenti.