Colpito da un palo mentre lavora, operaio di Gemona muore a 27 anni

L’incidente sul lavoro nel padovano: la vittima è Florian Cani.

È morto dopo quattro giorni in ospedale Florian Cani, operaio di 27 anni di origine albanese residente a Gemona del Friuli, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel Padovano. Il giovane è deceduto all’ospedale di Padova, dove era ricoverato in Terapia intensiva dopo essere stato travolto da un palo in legno delle telecomunicazioni.

L’incidente nel cantiere a Due Carrare

La tragedia si era consumata nella mattinata del 26 giugno in via Gorghizzolo, a Due Carrare, in provincia di Padova. Secondo una prima ricostruzione, il 27enne, dipendente di una ditta edile subappaltatrice impegnata in lavori di manutenzione stradale, sarebbe stato colpito alla testa da un palo in legno delle telecomunicazioni.

L’impatto è stato violentissimo: l’operaio ha perso conoscenza davanti ai colleghi, che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il giovane prima del trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’Azienda ospedaliera di Padova.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nonostante le cure e i tentativi dei medici di contenere le conseguenze del grave trauma, Florian Cani non ha mai ripreso conoscenza. Dopo quattro giorni di ricovero in Terapia intensiva, il 30 giugno i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli accertamenti sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal, il Servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti. Le verifiche dovranno chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire se nel cantiere siano state rispettate tutte le norme di sicurezza previste.