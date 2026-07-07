Controlli estivi nel Tarvisiano, maxi multa da 21mila euro ad un albergo

Controlli intensificati nel Tarvisiano in vista della stagione estiva da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tarvisio, impegnati nelle attività di prevenzione dei reati e nella verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, soprattutto nei luoghi caratterizzati da una forte presenza turistica.

Negli ultimi giorni i militari hanno portato a termine diversi interventi: tra questi un controllo in una struttura alberghiera che ha portato alla denuncia del legale rappresentante e all’applicazione di sanzioni per complessivi 21mila euro, oltre all‘esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di un 51enne.

Albergo del Tarvisiano: lavoratori senza formazione sulla sicurezza

L’attività ispettiva è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Pontebba con la collaborazione dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine.

Durante il controllo, di natura ordinaria e tecnica, sono emerse alcune irregolarità nella gestione della sicurezza sul lavoro. In particolare, è stata riscontrata la mancata formazione dei lavoratori prevista dalla normativa, oltre ad altre inadempienze relative alla valutazione dei rischi legati alle mansioni svolte. Le violazioni accertate hanno comportato la denuncia in stato di libertà del legale rappresentante dell’albergo e l’irrogazione di diverse ammende per un importo complessivo di 21mila euro.

Arrestato un 51enne: deve scontare sei mesi per un incidente causato dall’alcol

Nell’ambito dei controlli sul territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tarvisio hanno inoltre dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo straniero di 51 anni residente in zona.

L’uomo dovrà scontare una pena di sei mesi di reclusione per aver provocato un incidente stradale con feriti mentre era alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. Dopo le procedure previste, il 51enne è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Udine.

L’attività dei Carabinieri della Compagnia di Tarvisio rientra nel piano di controlli estivi dedicato alla sicurezza del territorio, con particolare attenzione alle località turistiche e ai settori lavorativi maggiormente interessati dall’aumento delle presenze stagionali.