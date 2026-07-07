Doppio incidente in A4: una persona incastrata nel camion, chiuso tratto di autostrada

Poco dopo le 11,00 di oggi, martedì 7 luglio, è stato chiuso il tratto dell’autostrada A4 tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia a causa di un doppio incidente. Il bilancio è di una persona incastrata nel proprio mezzo ma cosciente e di un ferito lieve.

Poco dopo le 10,00 si è verificato un primo sinistro al chilometro 432 tra Cessalto e San Donà di Piave che ha coinvolto un veicolo telonato, un furgone e un’auto con roulotte. In questo caso solo una persona ha riportato lievi ferite.

La collisione tra i veicoli ha causato alcuni rallentamenti che potrebbero essere all’origine del secondo incidente tra tre mezzi pesanti – avvenuto al chilometro 437 tra San Stino di Livenza e Cessalto – verificatosi poco prima delle 11,00 a seguito del quale il conducente di uno dei mezzi risulta incastrato ma cosciente. Sul posto la polizia stradale di San Donà di Piave, l’elisoccorso, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico.

Per chi proviene dalla direttrice Udine/Trieste ed è diretto verso Venezia l’uscita obbligatoria è a Portogruaro. Per chi proviene dalla A28 (Conegliano – Portogruaro) è chiuso l’allacciamento A28/A4 in direzione Venezia.

Aggiornamento.

Il tratto di autostrada tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia è stato riaperto alle 12. I mezzi sono stati prontamente spostati dalla carreggiata e chi transita nel tratto in cui è avvenuto il sinistro lo può fare sulla corsia di sorpasso. Resta chiuso l’ingresso di San Stino di Livenza in direzione Venezia per evitare ulteriori ingorghi. Attualmente, infatti, si registrano code tra Latisana e San Stino di Livenza.