Segue il navigatore, turista resta incastrato con la roulotte nel sottopasso

Disavventura nel pomeriggio di ieri, 6 luglio 2026, a Trieste, dove un turista straniero è rimasto incastrato con la propria mini roulotte in un sottopasso cittadino.

L’uomo, alla guida di un’auto con il rimorchio al seguito, aveva seguito le indicazioni del navigatore tentando di attraversare il passaggio che collega via Cumano con via di Montebello. La struttura, però, si è rivelata troppo bassa per consentire il transito del caravan, che è rimasto bloccato in altezza.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Trieste, che ha provveduto alle operazioni di recupero del mezzo.

Per riuscire a liberare la roulotte, i soccorritori hanno prima sgonfiato gli pneumatici del rimorchio e successivamente hanno utilizzato un argano manuale a fune passante, ancorato all’autopompa, per trascinare lentamente il caravan fuori dal sottopasso.

Una volta estratta la roulotte dal tunnel, i Vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche di sicurezza e hanno messo in sicurezza il pannello solare del rimorchio, che aveva riportato danni durante l’incidente.