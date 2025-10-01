Controlli sulle strade, raffica di denunce per guida in stato di ebbrezza

I controlli dei Carabinieri a Trieste.

Fine settimana di controlli per i Carabinieri del Comando Provinciale di Trieste, impegnati in una serie di servizi mirati alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei reati nelle aree più sensibili della città.

Nel corso delle operazioni sono stati denunciati cinque automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. I conducenti, fermati e sottoposti ad accertamenti etilometrici, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada, che prevede sanzioni severe, dal ritiro della patente ad altre misure accessorie. Nonostante la legge sia stata introdotta nel dicembre 2024, con gravi inasprimenti in materia di uso e abuso di sostanze alcoliche, sul territorio triestino si continuano a registrare continue violazione in materia, fanno sapere dall’Arma.

Durante gli stessi controlli, i militari hanno fermato un uomo trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. L’automobilista si è inoltre rifiutato di sottoporsi al test per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti: per lui è scattata una doppia contestazione, con segnalazione alla Prefettura e denuncia in stato di libertà. L’attività si inserisce in un quadro di controlli intensificati in vista della 57ª Barcolana, con l’obiettivo – sottolinea l’Arma – di garantire maggiore sicurezza per cittadini e visitatori.