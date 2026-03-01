Controlli dei Carabinieri in provincia di Udine: denunce per alcol, droga e violazione del Daspo

Settimana di controlli rafforzati in tutta la provincia di Udine, dove il Comando Provinciale Carabinieri di Udine ha disposto una serie di servizi straordinari finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al monitoraggio della circolazione lungo le principali arterie provinciali e comunali.

L’attività è stata condotta con l’impiego di numerose pattuglie, coordinate dalla Centrale Operativa, che hanno intensificato la presenza sul territorio con posti di controllo, verifiche su strada e accertamenti mirati, in particolare nelle fasce serali e notturne.

Sette denunce per guida in stato di ebbrezza

Sette persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada, dopo essere risultate positive all’alcoltest. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente ai fini della sospensione.



In quattro casi i militari hanno proceduto anche al fermo o al sequestro amministrativo del veicolo. Due degli episodi contestati sono avvenuti a seguito di incidenti stradali, fortunatamente senza feriti.

Droga per uso personale: segnalato un 23enne

Nel corso dei controlli è stato inoltre fermato un 23enne friulano, trovato in possesso di hashish e cocaina. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Udine per detenzione di stupefacenti ad uso personale. La sostanza è stata sequestrata dai militari.

Violazione del Daspo urbano

Un 38enne extracomunitario domiciliato nella Bassa friulana è stato infine deferito in stato di libertà per aver violato un Daspo urbano, misura che vieta l’accesso o la permanenza in determinate aree cittadine.



L’attività rientra nel piano di controllo straordinario predisposto dal Comando provinciale per garantire maggiore sicurezza sul territorio e contrastare comportamenti pericolosi alla guida e situazioni di degrado urbano.