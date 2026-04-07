Controlli di Pasqua a Trieste: otto ubriachi alla guida e quattro segnalati per droga

Un fine settimana di Pasqua all’insegna dei controlli serrati quello appena trascorso nel territorio triestino, dove i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato la presenza su strada per garantire sicurezza a residenti e turisti.



Durante le festività, caratterizzate da un forte afflusso di visitatori tra il centro cittadino e il Carso, sono stati attivati servizi coordinati con pattuglie a piedi, posti di controllo e l’impiego della Stazione Mobile con l’obiettivo di prevenire reati e contrastare comportamenti pericolosi, in particolare alla guida.

Otto denunce per guida in stato di ebbrezza

Il bilancio dei controlli parla chiaro: otto conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, tutti con valori alcolemici superiori ai limiti di legge.

Nel dettaglio, cinque casi sono stati rilevati dalla Compagnia di Trieste – via Hermet, con tassi compresi tra 1,31 e 2,52 g/l, due dei quali alla guida di motocicli. Altri tre episodi sono stati accertati dalla Compagnia di Aurisina: tra questi, un conducente con tasso di 0,87 g/l, un neopatentato con 0,60 g/l e un automobilista che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente, oltre alle sanzioni previste.

Norme più severe per alcol e sicurezza stradale

I controlli si inseriscono nel quadro delle nuove disposizioni del Codice della Strada, entrate in vigore il 14 dicembre 2024, che hanno introdotto limiti più stringenti e sanzioni più severe per chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe.



Le modifiche puntano a migliorare la sicurezza stradale, ridurre il numero di incidenti e promuovere comportamenti più responsabili alla guida, con particolare attenzione anche all’uso del cellulare e alla tutela di pedoni e ciclisti.

Quattro giovani segnalati per droga

Nel corso delle operazioni, i militari della Compagnia di Trieste – via Hermet hanno inoltre segnalato alla Prefettura quattro giovani, trovati in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina e hashish, destinate all’uso personale.



L’attività dei Carabinieri proseguirà anche nelle prossime settimane, con un ulteriore rafforzamento dei controlli in vista della stagione primaverile ed estiva. L’attenzione resterà alta soprattutto sui comportamenti alla guida, per prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza sulle strade del territorio.

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