Durante i controlli nei ristoranti cinesi, la guardia di finanza ha scoperto 34 lavoratori irregolari e 3 in nero.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno controllato la regolarità del personale impiegato in 3 ristoranti cinesi, scoprendo 34 lavoratori irregolari e 3 in nero.

I controlli, eseguiti dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone in tre esercizi attivi sulla statale 113 “Pontebbana”, hanno permesso di identificare, in un ristorante di recente apertura, 3 lavoratori “in nero”, per i quali non risultava inviata la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego, e, in altri due, un totale di 34 “irregolari”, le cui ore di servizio eccedevano – con ovvii riflessi sulla retribuzione – quelle indicate nel contratto.

Per l’imprenditore che, a Fiume Veneto, impiegava i 3 lavoratori “in nero” è stata proposta, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, la sospensione dell’attività per l’impiego di personale “in nero” in misura superiore al 10% di quello regolarmente assunto. A suo carico è stata contestata una sanzione da un minimo di 5.850 € ad un massimo di 35.100 €.

Al ristoratore che, a Pordenone, impiegava 29 lavoratori “irregolari” è stata, invece, contestata una sanzione da un minimo di 29.000 € ad un massimo di 174.000 €, aggravata per aver superato la soglia di 10 unità. Al ristoratore che, a Sacile, impiegava 4 lavoratori “irregolari” è stata, infine, contestata una sanzione da un minimo di 600 € ad un massimo di 6.000 €.

Il bilancio dei controlli da inizio anno.

Dall’inizio dell’anno sono 56 i lavoratori in nero e 38 quelli irregolari scoperti dalle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale, più di uno al giorno; 45 i datori di lavoro sanzionati e 22 le proposte di sospensione delle attività inoltrate all’Ispettorato del Lavoro.

Prosegue, quindi, senza sosta l’impegno della Guardia di Finanza di Pordenone a tutela della dignità del lavoro, volto – oltre che a compulsare il generale rispetto delle regole – a tutelare le lavoratrici e i lavoratori, di qualunque estrazione o provenienza ed in qualsiasi settore impiegati, da qualunque forma di sfruttamento indiscriminato, mirando, allo stesso tempo, a difendere le tante realtà imprenditoriali locali oneste che, proprio nella concorrenza sleale, trovano il peggior ostacolo ad una crescita sana ed a un prospero sviluppo.