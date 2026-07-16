Crazy Color Race, dopo la festa dei colori arriva la solidarietà: 12 mila euro ai bambini malati

Una festa di colori e partecipazione che ha avuto un epilogo solidale: la quinta edizione della The Crazy Color Race, organizzata lo scorso 24 maggio 2026 da Crazy Bob APS attorno al Lago di Cavazzo, o Lago dei Tre Comuni, ha permesso di raccogliere 11.727,59 euro destinati ad A.G.M.E.N. FVG – Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici, realtà impegnata nel sostegno ai bambini e ai ragazzi colpiti da malattie oncologiche ed ematologiche e alle loro famiglie.

Il ricavato della manifestazione, tolte le spese organizzative, è stato consegnato all’associazione nel corso di una cerimonia simbolica a Tolmezzo, trasformando il successo della giornata di festa in un contributo concreto per chi affronta percorsi di cura complessi.

Oltre mille partecipanti al Lago dei Tre Comuni

La Crazy Color Race 2026 ha fatto registrare numeri importanti: sono stati 1.037 gli iscritti che hanno preso parte alla passeggiata non competitiva organizzata da Crazy Bob APS.

Famiglie, bambini, gruppi di amici, volontari e associazioni hanno animato un percorso di circa 7,6 chilometri tra musica, ristori, divertimento e polveri colorate atossiche e anallergiche, trasformando il Lago dei Tre Comuni in una grande festa collettiva.

Il sole e il caldo hanno accompagnato la giornata, che si è svolta regolarmente anche grazie al lavoro dei volontari e alla collaborazione tra organizzatori, istituzioni e realtà del territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza dei partecipanti, con punti di ristoro e acqua lungo il percorso e una gestione attenta delle aree più delicate.

La consegna del contributo ad A.G.M.E.N. FVG

La consegna dell’assegno è avvenuta a Tolmezzo alla presenza di Attilio Quaglia e Gerardo Mazzolini per Crazy Bob APS, di Cristian Cianciotta del DolceAmaro Caffè, tra i sostenitori della manifestazione, della presidente di A.G.M.E.N. FVG Franca Sirotich Casalaz, insieme a Clay Nait e Stefania Lazzara, genitori da tempo vicini all’associazione, e di Roberto Fachin, direttore di filiale presso PrimaCassa Credito Cooperativo del Fvg.

Il contributo raccolto sarà destinato alle attività dell’associazione, che affianca i piccoli pazienti e le loro famiglie non solo negli aspetti legati alle cure, ma anche nel sostegno psicologico, sociale e quotidiano durante il percorso della malattia.

Una comunità che trasforma il divertimento in solidarietà

La Crazy Color Race si conferma così molto più di una semplice camminata colorata. L’iniziativa è riuscita a coinvolgere un intero territorio, mettendo insieme sport, aggregazione e solidarietà. “Siamo davvero felici e orgogliosi – hanno sottolineato Attilio Quaglia, Cristian Cianciotta e Franca Sirotich Casalaz – perché questa quinta edizione ha dimostrato ancora una volta quanto forte possa essere la risposta della comunità quando divertimento e solidarietà camminano insieme“.

“Vedere oltre mille persone sorridere, colorarsi e partecipare con entusiasmo è stato emozionante – hanno aggiunto –. Ma il risultato più importante è sapere che, grazie a tutti, potremo consegnare ad A.G.M.E.N. quasi 12 mila euro: una somma che rappresenta il cuore di questa giornata”.

Un ringraziamento è stato rivolto anche a PrimaCassa Fvg, “che ha sempre sostenuto queste iniziative e continua a operare con il territorio e per il territorio anche da dietro le quinte”.

Il risultato finale è stato possibile grazie alla partecipazione dei cittadini, al lavoro dei volontari, al contributo degli sponsor e alla collaborazione dei Comuni di Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis, della Regione Friuli Venezia Giulia con PromoTurismoFVG, di Tilly’s Pub e Dolcemaro Caffè.