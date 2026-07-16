Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 17 luglio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 17 luglio sarà caratterizzato da condizioni ancora estive, con temperature elevate soprattutto in pianura, ma anche da una crescente instabilità. Il cielo sarà in prevalenza variabile sulla zona montana e sulla pianura, mentre sulla costa si presenterà poco nuvoloso.

Nel corso della giornata saranno possibili temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, con fenomeni più probabili nelle ore serali tanto che la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo su tutto il territorio.

I venti saranno a regime di brezza. Le temperature resteranno elevate nel pomeriggio sulla pianura, con valori massimi compresi tra 33 e 35 gradi, mentre sulla costa si raggiungeranno 30-32 gradi. Le minime oscilleranno tra 20 e 23 gradi in pianura e tra 23 e 25 gradi lungo il litorale. In montagna sono previsti circa 21 gradi a 1.000 metri e 14 gradi a 2.000 metri.