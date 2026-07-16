Colpito in testa da un masso mentre fa il bagno nel torrente: soccorso 20enne

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi in Val Rosandra, dove un ragazzo del 2005 è rimasto ferito dopo essere stato colpito alla testa da un masso mentre faceva il bagno nel torrente.

L’allarme è scattato attorno alle 17.30 quando la stazione di Trieste del Soccorso Alpino è stata attivata, insieme al personale del 118 e all’elisoccorso regionale, in seguito a una chiamata giunta al Numero unico di emergenza 112.

Colpito dal masso e caduto in acqua

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, il giovane è stato colpito alla parte posteriore del capo da un masso, finendo in acqua a causa dell’impatto. Dopo alcuni istanti è riuscito però a riprendersi ed è stato aiutato dagli amici a raggiungere la riva.

Sul posto sono intervenuti sei tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Trieste, tra cui un infermiere soccorritore, insieme ai sanitari dell’ambulanza.

Recupero con il verricello dell’elisoccorso

Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato sulla barella, i soccorritori hanno escluso l’evacuazione via terra a causa della conformazione del luogo, una forra particolarmente stretta che avrebbe reso il trasporto lungo e complesso.

È stato quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale. Dall’elicottero sono stati calati con un verricello di circa 70 metri prima il tecnico di elisoccorso e poi il medico. Anche il recupero con l’eliambulanza si è rivelato particolarmente delicato per la morfologia della Val Rosandra, caratterizzata da spazi molto ridotti. La precisione del pilota ha consentito di completare in sicurezza l’operazione di recupero del giovane ferito.