Resta ferita sul sentiero: l’elisoccorso la recupera con il verricello

Un’escursione in montagna si è conclusa in un intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, 16 luglio, quando una donna di Roma, classe 1965, è rimasta ferita durante la discesa dal Rifugio Pellarini, a circa 1.400 metri di quota. L’escursionista si è procurata una forte distorsione al ginocchio mentre percorreva un sentiero alternativo rispetto all’itinerario principale, non riuscendo più a proseguire autonomamente.

Decisivo l’intervento dell’elisoccorso

La Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. Proprio l’elicottero ha consentito di risolvere rapidamente l’intervento: il tecnico di elisoccorso è stato calato con il verricello, utilizzando circa 60 metri di cavo, fino al punto in cui si trovava la donna.

L’escursionista è stata quindi recuperata con il triangolo di evacuazione, trasportata a valle e affidata al personale dell’ambulanza per le cure del caso. L’intervento di soccorso si è concluso intorno alle 15.