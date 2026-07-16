Scontro tra auto, sette persone bloccate nei veicoli: salvati anche due minori

Sette persone bloccate all’interno delle auto dopo un incidente stradale: è successo nel pomeriggio di oggi, 16 luglio, a Maniago, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere gli occupanti di due vetture coinvolte in uno scontro. L’allarme è scattato alle 14.45, quando la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago è arrivata sul posto per le operazioni di soccorso.

Estratti dalle auto cinque adulti e due minori

I pompieri hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario per liberare le sette persone rimaste intrappolate all’interno dei due veicoli: cinque adulti e due minori. Una volta estratti dalle automobili, gli occupanti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente.

Conclusa la fase più delicata del soccorso alle persone, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area del sinistro, consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza.